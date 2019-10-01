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Тюменцы получили двадцать три миллиона посылок в 2019 году

Общество, 16:42 21 октября 2019

Почта России | Фото: Почта России

23 млн посылок получили в 2019 году тюменцы, сообщает пресс-служба Тюменского отделения Почты России.

По итогам трех кварталов 2019 года по объемам международной почты на Урале лидируют Свердловская область и Челябинская области. В Тюменской области также отмечен рост объемов входящей международной почты на 14%.

Прирост международных посылок и мелких пакетов ожидается с октября по февраль в связи с распродажами в интернет-магазинах.

Для разгрузки отделений связи и повышения качества обслуживания клиентов на Почте России действуют простая электронная подпись и предоплаченная посылка.

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# посылки , Почта России

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