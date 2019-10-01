Роспотребнадзор ищет источник заражения гаффской болезни в Тобольском районе
Эпидемиологическое расследование по фактам заражения гаффской болезнью трех жителей деревни Ачиры Тобольского района поводят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.
Ранее стало известно о госпитализации членов одной семьи, двое из них находятся в токсикологическом отделении ОКБ №1, один - в тобольской больнице. Предположительно, они употребили в пищу рыбу.
После изучения проб воды и рыбы специалисты ведомства выявят источник заражения. Заболевание не заразное и не передается от человека к человеку.
Медицинские работники проводят подворные обходы в деревне Ачиры и предупреждают жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.
Напомним, гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, которое встречается у хищных рыб (щук, карасей, окуней, сазанов), некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой.