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Роспотребнадзор ищет источник заражения гаффской болезни в Тобольском районе

Общество, 15:10 22 октября 2019

фото "Тюменская линия"

Эпидемиологическое расследование по фактам заражения гаффской болезнью трех жителей деревни Ачиры Тобольского района поводят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно о госпитализации членов одной семьи, двое из них находятся в токсикологическом отделении ОКБ №1, один - в тобольской больнице. Предположительно, они употребили в пищу рыбу.

После изучения проб воды и рыбы специалисты ведомства выявят источник заражения. Заболевание не заразное и не передается от человека к человеку.

Медицинские работники проводят подворные обходы в деревне Ачиры и предупреждают жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.

Напомним, гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, которое встречается у хищных рыб (щук, карасей, окуней, сазанов), некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой.

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# Ростпотребнадзор , Тобольский район

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