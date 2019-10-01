Роспотребнадзор ищет источник заражения гаффской болезни в Тобольском районе

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Эпидемиологическое расследование по фактам заражения гаффской болезнью трех жителей деревни Ачиры Тобольского района поводят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно о госпитализации членов одной семьи, двое из них находятся в токсикологическом отделении ОКБ №1, один - в тобольской больнице. Предположительно, они употребили в пищу рыбу.

После изучения проб воды и рыбы специалисты ведомства выявят источник заражения. Заболевание не заразное и не передается от человека к человеку.

Медицинские работники проводят подворные обходы в деревне Ачиры и предупреждают жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.

Напомним, гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, которое встречается у хищных рыб (щук, карасей, окуней, сазанов), некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой.