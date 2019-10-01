Раскраски с дополненной реальностью для дошкольников будут познавательными

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Итоги работы по созданию раскраски "Азбука путешествий" для детей 5-7 лет, основанной на маршруте Транссибирской магистрали, подвели на экспертном совете, который провел заместитель полпреда в УФО Николая Цуканова Борис Кириллов, сообщается на сайте полпредства.

Уникальной особенностью проекта стало использование такого технологического решения, как дополненная реальность, благодаря чему раскраски носят и познавательный характер.

Разработано приложение "Азбука счастья", оно доступно в App Store и Google Play. Оператором разработки концепции раскрасок и приложения выступила АНО "Азбука детского счастья".

С помощью приложения можно увидеть 3D-модель поездов, которые ходили в разное время по Транссибирской магистрали, виртуально оказаться на Красной площади, увидеть фотографии памятных мест и знаковых объектов разных городов, а также "оживить" персонажей раскраски.

Иллюстрированный материал для детей получил положительную экспертную оценку у специалистов из Уральского федерального университета, Уральского государственного педагогического университета и Ассоциации педагогов дошкольного образования Екатеринбурга.

Была дана экспертная оценка раскраскам "Азбука истории: Минин и Пожарский" и "Азбука символов Нового года".

"Азбука истории: Минин и Пожарский" будет презентована на окружном фестивале культуры и искусства народов России в рамках празднования Дня народного единства, который пройдет в Екатеринбурге 2-4 ноября.

В настоящее время ведется подготовка к изданию будущих раскрасок по темам: "Символы России", "Арктика", "Экологическая азбука", "История покорения неба", "Здоровый образ жизни", "История освоения космоса", "Победа в Великой Отечественной Войне – 75 лет" (серия выпусков), "Россия – любимая наша страна" (сборный выпуск на лето).

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне будет представлена целая серия, посвященная истории войны, видам вооружения, вкладу тружеников тыла, военным орденам.

Работа будет выстраиваться в тесном контакте с историческим сообществом. Достигнута договоренность о взаимодействии с Центральным музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, который обладает уникальным историческим фондом и имеет огромный опыт проведения просветительских мероприятий для школьников и студентов.

Соавтором текстов предстоящей серии раскрасок согласился стать известный российский поэт Илья Резник.