Школьники из десяти регионов страны встретились на тюменском "Идефиксе"

| Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ | Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ

Талантливые школьники более чем из 10 регионов России встретятся в Центре "Ребячья республика" на учебно-научной школе ТюмГУ "Идефикс-2019" с 25 октября по 4 ноября, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Школьники прокачают soft и hardskills по трем направлениям: технологическое предпринимательство, социальное предпринимательство, бизнес-проектирование. С участниками школы будут работать преподаватели Тюменского государственного университета и профильных образовательных организаций региона.

Участники Школы "Идефикс-2019" освоят навыки исследовательской деятельности, эффективной работы в команде, умения обучаться и обучать других, принимать ответственные решения, получат предпринимательский опыт. За семь учебных дней ребята погрузятся в атмосферу новых знаний, которые не получить на уроках в обычной школе.

"Помимо профильных занятий приготовлена серия мастерских, где ребята в неформальной обстановке познакомятся с современными тенденциями развития экономики и освоят навыки 21 века "4К" – коммуникабельность, креативность, критическое мышление, командная работа", - рассказывает руководитель Учебно-научной школы ТюмГУ, заместитель начальника управления по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися ТюмГУ Татьяна Вешкурцева.

По итогам учебных дней всем участникам предстоит защитить проекты. Победители получат ценные вознаграждения, в том числе дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ.

Торжественная церемония открытия Школы состоится 25 октября.