Тюменец дважды за сутки вызвал скорую, чтобы поскандалить с медиками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дважды вызвал скорую помощь житель областного центра на старую травму – ножевое ранение, пролеченное в больнице несколько дней назад. Медики предложили мужчине госпитализацию, но в машине пациент стал скандалить и даже попытался выбить стекло, сообщает областная станция скорой помощи.

Фельдшер сообщил об этом старшему врачу оперативного отдела и в полицию. Когда прибыли стражи правопорядка, агрессивный пациент сбежал.

Ночью от него снова поступил вызов, и ситуация повторилась. В машине пациент-рецидивист стал проявлять агрессию, отказался от госпитализации и отправился домой, а бригада поехала на экстренный вызов.

Как оказалось, работникам скорой этот пациент известен давно: 30-летний мужчина в 2019 году вызывал медиков уже 96 раз. Нередко осмотр и оказание помощи проходят в присутствии полиции, поскольку мужчина ведет себя агрессивно и конфликтует с врачами.

Руководство станции скорой медицинской помощи намерено провести служебное расследование.