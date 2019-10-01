Родители должны донести до детей, что каждый поступок имеет последствия, считает Мария Блох

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Родителям важно донести до ребенка, почему для них ценно его сексуальное здоровье, объяснить ему, что каждый его поступок имеет последствия. Об этом в ходе своего выступления "Что обязательно нужно рассказать сыну: откровенный разговор о подростковом взрослении, сомнениях и проблемах" сказала психиатр, психотерапевт, сексолог, международный консультант ЮНИСЕФ по вопросам родительства и детства Мария Блох на родительском форуме "Подростки, родители, Rock’n’roll" в ДК "Нефтяник" 26 октября.

На встрече с тюменскими родителями эксперт из Санкт-Петербурга рассказала о различиях между девочками и мальчиками, остановилась на периодах становления их сексуальности. Она отметила, что секс и сексуальность - разные понятия. "Сексуальность - это более широкое понятие. Это восприятие себя мужчиной или женщиной, те роли, которые мы исполняем, то, как мы относимся к противоположному полу, наша способность к близким отношениям, сохранению интимности, получению удовольствия", - пояснила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мария Блох акцентировала внимание на основных правилах, которых должны придерживаться родители подростка.

"Есть такой миф, что родители один раз серьезно поговорят с детьми на эту тему и сразу все станет понятно. На самом деле только одного разговора о сексуальности, как и о сексе, будет недостаточно. На протяжении жизни мы так или иначе делимся своим отношением к окружающему миру, своему телу, к другим людьми, ценностям, которые будут связаны с семьей или детьми, репродуктивным здоровьем. Это закладывается на протяжении жизни. Наша задача заключается не в том, чтобы сказать подростку "Ай-яй-яй, до свадьбы ни в коем случае никаких сексуальных отношений", а донести до него, почему для нас является ценным его сексуальное здоровье, почему важно, чтобы он принимал ответственные, в первую очередь осознанные, для себя решения. Необходимо помочь ребенку отвечать за свое здоровье, объяснять, что каждый его поступок имеет последствия. Брать ответственность, в том числе и за негативные последствия, - это качество взрослого человека", - поделилась эксперт.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мария Блох рассказала посетителям форума, как сопровождать процесс взросления мальчиков.

"Не забывайте, что он ваш сын, что вы продолжаете его любить. И в 18 лет ему важно, чтобы родители его любили и хотя бы иногда обнимали. Подростку очень важно, чтобы его уважали, как взрослого, чтобы к нему прислушивались, чтобы его слышали, когда он говорит, и замечали, когда молчит. Знаете, иногда молчание бывает очень громким. Это является чрезвычайно важным. Ребенок должен иметь возможность говорить родителям о том, что он чувствует в данный момент. Это основные правила взаимодействия с человеком любого возраста. Часто нам кажется, когда ребенку исполняется 15 лет, что уже странно говорить ему, что мы его любим. Очень часто забываем, что он остается нашим ребенком не только 15-летним. Он также нуждается во внимании, любви, принятии, уважении его чувств, но просто на другом уровне", - заключила она.

Напомним, родительский форум "Подростки, родители, Rock’n’roll" проходит в Тюмени во второй раз. В течение дня на площадках в ДК "Нефтяник" выступят федеральные эксперты, а жители областной столицы смогут получит консультации специалистов.

Инна Пахомова