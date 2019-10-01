В Тюмени стартовал второй родительский форум

| Фото: подросткиродители.рф | Фото: подросткиродители.рф

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Родительский форум "Подростки, родители и рок-н-ролл" - это правильно организованная площадка, на которой можно обсудить актуальные вопросы взаимодействия с подростками, задать их ведущим экспертам и специалистам и получить ответы. Об этом на открытии второго регионального форума "Подростки, родители и рок-н-ролл", который проходит в Тюмени 26 октября, заявила заместитель Министерства просвещения РФ Татьяна Синюгина.

"Не каждый субъект Российской Федерации может похвастаться таким взаимодействием с родителями. Правильно, что мы обсуждаем эти вопросы не только, когда приходим на школьные собрания, но и в таких современных форматах. Мамам и папам предоставляется уникальная возможность. Это очень ценно как для организаторов, так и для родителей", - подчеркнула она, добавив, что только совместная работа даст результат в решении возникающих проблем.

Татьяна Синюгина пожелала тюменскому родительскому форуму не менять своей сути и содержания, желания встречаться друг с другом и откровенно, профессионально обсуждать важные и нужные вопросы воспитания детей.

"Хочется, чтобы, получая ответы на эти вопросы, вы понимали своих детей, чтобы то родительское счастье, когда ребенок здоров и успешен, всегда было с нами", - добавила она.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, приветствуя родителей, отметила, что мероприятие является завершением всероссийского совещания, где также обсуждались форматы работы с подростками.

"Мы во второй раз собираемся в этом зале для обсуждения актуальных проблем. Благодарю вас за отзывчивость, готовность разговаривать с профессионалами на интересующие темы, готовность учиться. И здорово, что к нам приезжают интересные эксперты", - сказала Наталья Шевчик.

Напомним, родительский форум "Подростки, родители, Rock’n’roll" проходит в Тюмени во второй раз. В течение дня на площадках форума выступят федеральные эксперты - академик Российской академии наук Лариса Намазова-Баранова, перинатальный психолог Наталья Лучкина, психотерапевт-сексолог Мария Блох, актриса, певица и телеведущая, руководитель благотворительного фонда "Обереги будущее" Ольга Будина и другие.

Родители смогут пообщаться и с тюменскими специалистами, представляющими государственные, коммерческие и некоммерческие организации, работающими в таких сферах, как здравоохранение, оказание социальных услуг, досуга и спорта.

Любовь Голышева