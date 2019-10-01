В Тюменской области в осенние каникулы пройдет марафон занятий для родителей

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Тюменский областной марафон открытых консультаций и занятий для родителей стартует с 26 октября по 2 ноября.

Как сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области, родителей пригласят на экскурсии в школы и детские сады, расскажут, как проходит Всероссийская проверочная работа и предложат выполнить ее задания.

Откроет марафон второй региональный форум "Подростки, родители, Rock’n’roll" во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 26 октября. Его центральная тема - все аспекты здоровья ребенка: физические, психические, личностные. Компетентные федеральные эксперты, в числе которых актриса и телеведущая, руководитель благотворительного фонда "Обереги будущее" Ольга Будина и академик Российской академии наук Лариса Намазова-Баранова, выступят с лекциями и проведут индивидуальные консультации.

На тематических площадках форума с родителями будет работать команда тюменских специалистов, представляющих государственные, коммерческие и некоммерческие организации, работающие в таких сферах, как здравоохранение, оказание социальных услуг, досуга и спорта.

В рамках областного марафона открытых консультаций и занятий родителям предложат посетить 10 площадок. На площадке "Здоровье" пройдет встреча с иммунологом, офтальмологом и остеопатом. Папы и мамы узнают, как уберечь ребенка от инфекций, сохранить зрение и осанку. Как помогать малышам восстанавливать силы, справляться с переживаниями и сохранять спокойствие, специалисты расскажут на площадке "Воспитание".

На площадке "Развитие" родителям расскажут о том, какие кружки и секции есть в шаговой доступности, а также о проходящих в регионе статусные конкурсы и олимпиады. Занятие-практикум с использованием гаджетов пройдет на площадке "Информационная безопасность".

В локации "Гармония в семье" специалисты подскажут мамам и папам, как выстроить доверительные отношения с ребенком. Презентация веб-платформ и образовательных интернет-ресурсов, которые применяются в школах, пройдет на площадках "Цифра в школе". Кроме того, мамы и папы узнают, какие новшества несет национальный проект "Образование".

Фестиваль профессий "Билет в будущее" пройдет в Тюмени с 28 по 31 октября. На площадке Выставочного зала (Севастопольская, 12) ученики 6-11 классов будут решать кейсы по различным профессиям, а их педагоги в это время займутся освоением тенденций современного отраслевого развития.

В период осенних каникул пройдет ряд мероприятий в муниципалитетах региона. Например, 25 октября родители учеников, которые участвуют в экспериментальных "вынесенных уроках", посетят тюменский "Кванториум".

Завершатся каникулы едиными методическими днями для педагогов, директоров и завучей. Они пройдут с 28 октября по 1 ноября.