На тюменском родительском форуме обсудят, что происходит с детьми за стенами школы

| Фото: подросткиродители.рф | Фото: подросткиродители.рф

Интерактивная площадка "Вне школы" станет одним из ярких событий на втором региональном родительском форуме "Подростки, родители, Rock’n’roll", который пройдет в ДК "Нефтяник" в Тюмени 26 октября 2019 года, сообщает пресс-служба форума.

"Основная сфера интересов детей и подростков, а также их круг общения не связаны напрямую с учебным процессом. Поэтому мы предлагаем обсудить на этой площадке весь спектр взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, которые возникают у детей вне школы", - рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Круг вопросов для площадки "Вне школы" определен при участии тюменских школьников в рамках подросткового форума #ЯЗДЕСЬ, который прошел в Тюмени в мае 2019 года.

Площадка "Вне школы" будет работать в холле ДК "Нефтяник" с 9 до 15 часов.

Обратите внимание, в рамках форума выступят федеральные эксперты - академик Российской академии наук Лариса Намазова-Баранова, перинатальный психолог Наталья Лучкина, психотерапевт-сексолог Мария Блох, актриса, певица и телеведущая, руководитель благотворительного фонда "Обереги будущее" Ольга Будина.

На тематических площадках форума родители смогут пообщаться с командой тюменских специалистов, представляющих государственные, коммерческие и некоммерческие организации, работающие в таких сферах, как здравоохранение, оказание социальных услуг, досуга и спорта.

В форуме "Подростки, родители, Rock’n’roll" вместе с папами и мамами смогут принять участие и дети. Для участия нужно заранее пройти регистрацию на сайте подросткиродители.рф. Вход свободный.

Евгений Бабенко