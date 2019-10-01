К переходному возрасту детей важно готовить самих родителей, считает Наталия Лучкина

| Фото: Instagram Наталии Лучкиной | Фото: Instagram Наталии Лучкиной

Взросление у современных детей начинается раньше, а сам подростковый период длится дольше - в среднем с 10 до 25 лет. Это самый долгий период перехода от детского состояния ко взрослому в истории человечества.

Об этом рассказала перинатальный психолог Наталия Лучкина, эксперт второго регионального родительского форума "Подростки, родители, Rock’n’roll", который проходит в ДК "Нефтяник" в Тюмени 26 октября.

По ее словам, функциональные исследования головного мозга показывают, что нейропластичность у современного поколения сохраняется до 25 лет. Нейрофизиологи, опираясь на исследования, подтверждают, что возраст, в котором человек принимает решения о работе, браке и рождении детей, сдвигается.

"Когда ребенка трясут в 11 классе вопросом "Кем ты хочешь стать", он этого не знает. Родители возмущаются, что они в 16 лет уже все знали, но у них был другой мозг. Многие сейчас и в 20 лет не знают, кем быть", - заметила психолог.

Однако более важная проблема то, что у новых поколений сдвигается возраст полового созревания. Спикер площадки "От девочки к девушке: физиология, психология, возрастные особенности" Наталия Лучкина советует мамам начинать говорить об этом с девочками в 9-10 лет, а не ждать 11-14 лет.

"Тут важны знания мамы про физиологические особенности менструации и женского здоровья, ее психологическая готовность рассказать. Это не тема запрета и брезгливости. Нужно говорить словами, которые вызывают уважение к собственному здоровью и ответственной роли, репродуктивной сфере, строить разговор без ужимок и стеснения. Часто единственное, что говорит мама: "Не сиди на холодном", - отметила эксперт.

Девочка должна знать, как выглядят предметы женской гигиены, и к 11 годам, если появились вторичные половые признаки, носить с собой прокладку, чтобы в момент прихода менархе не испытать страх, не попасть в неловкое положение и не связать это с постыдной участью женщины.

Наталия Лучкина призвала мам не бояться посещать с дочкой детского гинеколога и обязательно в случае диагностирования у ребенка гинекологических заболеваний лечить их в этом возрасте, чтобы не получить проблемы в будущем.

Она напомнила, что гендерная идентификация у детей начинается в 5-6 лет и заглядывание под нижнее белье друг к другу в детском саду - это не сексуальная тема, а самоидентификация, понимание того, что у них, а что у других. И в этом момент лучше с книжкой показать и объяснить, начать формирование представлений об интимности и безопасности, об уходе за своим телом. Психолог подчеркнула, что в идеальном варианте мама разговаривает на такие темы с девочкой, а папа с мальчиком. К 6-7-летнему возрасту ребенок должен сам ухаживать за собой или в этом ему может помогать член семьи его пола.

Затронув тему подросткового периода, эксперт сообщила, что к переходному возрасту детей нужно в первую очередь готовить самих родителей.

"Способность родителей выдерживать эмоциональные ямы подростков, оставаться в ресурсе и при этом быть человеком, на которого можно опереться, - это очень важно. Именно в таком случае подросток останется в семье, а не уйдет за поддержкой куда-то из дома. Родитель должен понимать, что он дал детям столько, сколько смог, а теперь должен давать свободу, при этом подстраховывая. Если же мама или папа сами не вышли в автономию, психологически не повзрослели - мы получим семью из конкурирующих подростков", - считает она.

Психолог заострила внимание на важности мотивации родительства в принципе.

"Зачем вы рожали ребенка? Если затем, чтобы он реализовал ваши мечты, продолжил династию, принес материнский капитал или чтобы старшему ребенку не было скучно - это деструктивно. Конструктивная мотивация - это понимание того, что ребенок вырастет и его отпустят во взрослую жизнь. Это элементы уважения, право на другое мнение и на свои отдельные от родителей эмоции, на поведение в конфликте. Надо быть психологически готовым к тому, что конечная цель родительства - это ребенок, который может жить отдельно от родителей, а не ради их стремлений", - уверена она.

Комментируя сам форум "Подростки, родители, Rock’n’roll", Наталия Лучкина рассказала, что работала на нем и в 2018 году. "Этот формат эффективен, для взрослых это возможность не ходить по специалистам, а получить консультацию в одном месте. Это родительское событие всего года", - подчеркнула перинатальный психолог. Она посоветовала мамам и папам не бояться обращаться к специалистам, если они не справляются с подростковым кризисом своих детей.

Дарья Казакова