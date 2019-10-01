Татьяна Раева: подросткам важно научиться рефлексировать

| Фото: подросткиродители.рф | Фото: подросткиродители.рф

Слушать ребенка, не пытаясь давать советы, рекомендует родителям доктор медицинских наук, декан лечебного факультета Тюменского государственного медицинского университета Татьяна Раева. Спикер регионального родительского форума "Подростки, родители и рок-н-ролл", профессор ТюмГМУ провела для участников форума диалоговую площадку "Эмоционально-личностное развитие".

"Важнейший вопрос, который решает подросток, - личностное самоопределение. На форуме мы говорим о том, как ему помочь в этом, чтобы молодой человек точно понимал, куда идет и зачем, что для него самое ценное, - пояснила Татьяна Раева. - Могу порекомендовать простой метод, но требующий системы. Когда все дневные дела закончены, важно выделить 5-10 минут и послушать подростка - доброжелательно, не советуя и не упрекая. Спросить, как дела, о чем он думает, какие планы на завтра. В этом заложен важный механизм - если человек проговаривает словами все, что он думает, он начинает лучше себя понимать. Это качество - рефлексия - для подростков новое. Они должны развивать способность видеть себя со стороны, анализировать. Сделать это внутри себя сложно, для этого нужен взгляд извне. Систематично практикуя такой подход, родители могут добиться глубокого доверия и помочь подростку разобраться с внутренним конфликтом".

Профессор также советует родителям подростков развивать самые сильные черты их детей.

"Успешность создает развитие самых сильных черт, заложенных природой. Как их определить? Ответ находится в детстве. Маленький ребенок делает то, что ему нравится, уже потом он занимается тем, к чему мы, взрослые, его ведем. То, что в детстве у него получалось слету, и есть его главная черта. Развивайте ее, чтобы ребенок в будущем чувствовал себя уверенно", - порекомендовала Татьяна Раева.

Напомним, что родительский форум проходит в Тюмени второй раз. Он развернулся на площадках Дворца культуры "Нефтяник". В этом году экспертами встречи стали специалисты из Тюмени, Москвы, Сантк-Петербурга, Вологды.

Татьяна Ковалева