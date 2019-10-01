Эксперт рассказал о причинах агрессивного поведения детей

фото из официальной группы ВКонтакте "Подростки, родители и Rock`n`Roll / Тюмень" фото из официальной группы ВКонтакте "Подростки, родители и Rock`n`Roll / Тюмень"

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Современные аспекты формирования агрессии у подростков обсуждают во время второго регионального родительского форума "Подростки, родители, Rock’n’roll", который проходит в ДК "Нефтяник" в Тюмени 26 октября.

Как рассказал лектор, врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера № 1 Юрий Афанасьев, современная медиасфера оказывает огромное влияние на детей: игрушки, мультфильмы в большей степени пропагандируют агрессивный настрой.

"Когда мы начинаем рассказывать об игрушках, которые дают ребенку в один год, родители сначала улыбаются, но, узнав к каким последствиям это приводит в 11-12 лет, - испытывают шок. Зачастую именно родители формируют большую часть агрессии с раннего детства. Основной посыл родителям - смотреть, что покупают своим детям, что ребенок смотрит, какие книги ему читают", - пояснил он.

Взаимодействие с 15-16-летними детьми должно строиться с учетом того, что в этом возрасте личность ребенка уже сформирована, необходимо договариваться, искать общие пути решения спорных ситуаций.

"Агрессия в структуре человеческой была, есть и будет, в ней есть положительные моменты. Нивелировать отрицательные стороны агрессии можно лишь воспитанием, перенаправлять энергию на созидание. Родители должны четко понять, если ребенок действительно в силу своего возраста отстаивает свои права, то система запретов не работает, надо договариваться, перед вами личность с максимально романтичными взглядами на жизнь. Если идет полная деструкция, в школах, к примеру, буллингу, то здесь нужно работать уже комплексно: медицина, комиссия по делам несовершеннолетних. Такие факты нельзя оставлять без реакции. Любой подросток должен понимать, что за каждое действие предусмотрена ответственность", - резюмировал эксперт.

Екатерина Исаева