Понять и простить: психолог Наталья Баймуратова дала советы родителям подростков

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменский родительский форум можно тиражировать в другие регионы России, считает Татьяна Синюгина

Негативное мышление - одна из примет подросткового возраста. Как реагировать родителям на его проявления, рассказала спикер второго родительского форума "Подростки, родители и рок-н-ролл", психолог, гештальт-терапевт Наталья Баймуратова на площадке "Что внутри у подростков", которая прошла в формате диалога.

"Негативизм, максимализм, нежелание учиться, отрицание родительского авторитета характерны для подростков. Происходит становление личности. Конечно, в эти моменты рядом с ними быть сложно, но нужно понимать - это особенность возраста, необходимо поддерживать ребенка в этот момент, находить нужные слова", - подчеркнула психолог.

Специалист рассказала, что в этом возрасте обостряется потребность подростка в изоляции, однако родителям важно не терять с ним контакт, разговаривать и сохранить душевную близость. Психолог подчеркнула важность умения договариваться, дав ребенку возможность самостоятельно принимать решения по некоторым вопросам. При этом, подчеркнула специалист, не все сложные ситуации можно списывать на особенности возраста.

"Иногда подросток демонстрирует поведение на грани опасности и безопасности: не приходит домой, сильно нарушает базовые принципы семьи, проявляет суицидальные наклонности. Это принято списывать на возраст, но я не соглашусь. Подростковый возраст - это время кризиса, когда подросток меняет свои ценности. Изменяется тело, сознание, от родителей он уходит к сверстникам. А эти моменты говорят о серьезном нарушении, связанном с ошибками в воспитании. Не стоит медлить, нужно обращаться к специалистам. Если подросток не идет, идти самому, чтобы понять, что я делаю неправильно, почему теряю авторитет", - считает Наталья Баймуратова.

Напомним, что родительский форум проходит в Тюмени на базе дворца культуры "Нефтяник". Он собрал экспертов из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды. К участию пригласили жителей региона, воспитывающих подростков 10-16 лет.

Татьяна Ковалева