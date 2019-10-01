Тюменский родительский форум можно тиражировать в другие регионы России, считает Татьяна Синюгина

| Фото: группа "Подростки, родители и Rock`n`Roll / Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Подростки, родители и Rock`n`Roll / Тюмень" ВКонтакте

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Родительский форум в Тюмени можно смело брать за образец и тиражировать в другие регионы России. Такое мнение высказала заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, общаясь с журналистами.

Она особо отметила формат форума, где с удовольствием участвуют управленцы, специалисты, ученые, эксперты и родители, которые получают ответы на самые волнующие вопросы.

"Важно, чтобы такие площадки в тех или иных форматах появились и в других субъектах Российской Федерации. Мы рассчитываем на то, что это будет происходить и благодаря федеральному проекту "Поддержка семей, воспитывающих детей", который с 2019 года реализуется в рамках нацпроекта "Образование". Для меня, как для куратора этого проекта, важно посмотреть как организован форум, какие темы обсуждаются и как родители вовлечены в работу", - отметила Татьяна Синюгина.

Она также поделилась впечатлением о работе площадок форума, отметив не только разнообразие тем, которые обсуждаются, но и активное участие родителей в дискуссиях, живое обсуждение.

"Мы побывали на всех площадках и, если бы я участвовала в форуме в качестве родителя, то было бы невозможно выбрать что-то одно, все настолько интересно. То, что говорят эксперты и практики, задевает за живое. Они обсуждают то, о чем ты думаешь, с чем сталкиваешься в вопросах воспитания детей. Считаю, это правильно, мероприятие должно быть не просто лекционным, а интерактивным. Форум производит самое благоприятное и высокопрофессиональное впечатление, это однозначно", - добавила Татьяна Синюгина.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик также подчеркнула важность интерактивной работы и вовлеченность родителей в процессы обсуждения. Каждый желающий может фрагментарно побывать на нескольких площадках, самостоятельно определиться с темой, которая его волнует.

"На форуме царит демократичная атмосфера, где каждый может выбирать. На лекциях поднимаются самые разные темы – от вопросов безопасности до вопросов детского здоровья. Интересны площадки, посвященные вопросам психологии, где обсуждаются ситуации, которые в большинстве случаев типичны. Такая просветительская работа важна и чем больше людей мы вовлечем в нее, тем гармоничнее будет жизнь в семьях", - отметила Наталья Шевчик.

Рассуждая о будущем регионального родительского форума "Подростки, родители и рок-н-ролл", Наталья Шевчик заверила, что он будет продолжен. Итогом работы площадок станет получение обратной связи от родителей, экспертов и специалистов. Это позволит узнать, что сегодня волнует родителей, чтобы затем обсудить эти темы с подростками на форуме #ЯЗДЕСЬ.

"Мы, проводя подобные форумы, сами учимся общаться на эти темы, многое узнаем от спикеров и экспертов, которые к нам приезжают и это очень важные знания. Ведь форум – это площадка профессионального диалога. Кроме того, для родителей – это возможность получения профессиональной индивидуальной консультаций", - добавила Наталья Шевчик.

Любовь Голышева