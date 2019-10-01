Лейла Намазова-Баранова: здоровье ребенка определяется задолго до его рождения

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Основы здоровья ребенка закладываются родителями задолго до его рождения, и даже до момента зачатия. Об этом рассказала президент Европейской педиатрической ассоциации, доктор медицинских наук, академик РАН Лейла Намазова-Баранова, выступая с лекцией на втором родительском форуме "Подростки, родители, Rock’n’roll", который проходит в ДК "Нефтяник" в Тюмени 26 октября.

"Родители, педагоги и педиатры должны сплотиться для решения непростой задачи - растить здоровых и успешных детей, которые на сто процентов определяют будущее нашей страны и всей планеты. Ведь репродуктивный, экономический и, в конце концов, военный потенциал нации определяется теми, кто сегодня еще совсем мал", - подчеркнула Лейла Намазова-Баранова.

Современные условия диктуют новые вызовы в сфере детского здоровья, отметила президент Европейской педиатрической ассоциации. Первый из них - не только в России, но и во всем мире, за исключением Африки, постоянно снижается доля детей в общей структуре населения. Причина этой тенденции заключается в увеличении общей продолжительности жизни.

Кроме того, наблюдается смещение "взрослых" болезней, например, инфарктов и инсультов, в детскую возрастную группу. Поэтому качество педиатрической помощи и профилактики должно неуклонно повышаться, подчеркнула лектор. Особенно это касается первичного звена здравоохранения. Лейла Намазова-Баранова отметила, что в Тюменской области первичная педиатрическая помощь оказывается по высоким стандартам.

"К сожалению, меры, принимаемые государством и органами здравоохранения, пока в большей степени направлены на сбережение физического здоровья детей. А развитию ребятишек не уделяется достаточного внимания. Но мы же не хотим, чтобы ребенок вырос двухметровым богатырем, но при этом умственно отсталым, или чтобы он был очень умным, но физически не развитым. Для нас одинаково неприемлемы обе ситуации. Мы хотим сбалансированного здоровья и развития наших детей", - подчеркнула академик Намазова-Баранова - мама двух дочерей и бабушка двух внуков.

Президент Европейской ассоциации педиатров - сторонница доказательной медицины. Поэтому участники тюменского родительского форума получили целый ряд конкретных советов и рекомендаций, объективно подтвержденных научными исследованиями.

"Подготовка к будущему родительству должна начинаться задолго до момента зачатия. Доказано, что для женщин, начавших принимать фолиевую кислоту за шесть месяцев до предполагаемого зачатия, риск появления пороков у ребенка снижается в три раза по сравнению с теми, кто стал принимать этот препарат с первых дней беременности", - рассказала она.

О вреде табака известно каждому, но не все знают, что курение в юном возрасте практически моментально вызывает необратимые патологические изменения стенок сосудов. Даже если подросток очень скоро откажется от вредной привычки, повышенный риск инфарктов и инсультов останется на всю жизнь.

Очень серьезное внимание Лейла Намазова-Баранова уделила преимуществам грудного вскармливания по сравнению с искусственным. И дело не только в физическом здоровье ребенка. Ученые доказали, что дети, выросшие на грудном вскармливании, имеют IQ выше, чем у "искусственников".

Видный российский педиатр жестко выступила против так называемых антипрививочников. Аналогичную позицию, кстати, занимает и Всемирная организация здравоохранения, которая включила антипрививочное движение в перечень наиболее опасных угроз здоровью людей.

Отвечая на вопросы слушателей, Лейла Намазова-Баранова, которая сама на протяжении уже двадцати лет является вегетарианкой, предостерегла матерей от такого способа питания в период беременности и вскармливания малыша. Тем более, не следует навязывать вегетарианство растущему ребенку. Ведь отказ от животной пищи не только лишает детский организм множества веществ, необходимых ему для здорового развития, но и провоцирует возникновение опасных заболеваний.

"Получать информацию о том, как сберечь здоровье ребенка, родители должны не на интернет-форумах, а из ответственных научных источников", - подчеркнула академик РАН.

Евгений Бабенко