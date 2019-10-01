Интерактивная площадка "Вне школы" помогла родителям понять своих детей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Словарь современного ребенка, тематическую литературу и фильмографию о подростковых трудностях презентовали родителям на интерактивной площадке "Вне школы" на втором региональном родительском форуме "Подростки, родители, Rock’n’roll" в холле тюменского ДК "Нефтяник" 26 октября.

Звуками рок-н-ролла наполнили холл "Нефтяника" музыканты группы The Boredom Breakers. Перфоманс форума – это не только развлечение для гостей. Музыкальная группа – один из способов увлечь подростка, поясняет организатор площадки – руководитель службы по развитию социального проектирования центра "Семья" Татьяна Бабушкина.

"Многие родители даже не понимают речь своих детей. На экранах мы представили современную лексику подростков – можно ознакомиться со словарем современного ребенка. Здесь также расположен баннер, чтобы оставить отзывы и предложения. Можно написать, чтобы вы хотели пожелать своему ребенку или вспомнить себя подростком и оставить совет самому себе юному", – пояснила она.

На экранах родителям также демонстрировали названия фильмов, которые ответят на кризисные вопросы в общении родителей и детей. Например, эксперты рекомендуют посмотреть "Похороните меня за плинтусом" (режиссер Сергей Снежкин) и "(М)ученик" (режиссер Кирилл Серебренников). С помощью QR-кода участники форума могли открыть ссылку и полнее ознакомиться с синопсисом.

На интерактивной площадке представлен перечень литературы, которая поможет в воспитании подростков. Здесь же расположилась выставка-магазин, где консультанты подробно рассказывают о представленных книгах, советуют литературу для чтения подросткам и дают рекомендации по возрастным ограничениям.

Кроме того, в холле есть мягкая зона для детей. Ею воспользовалась многодетная мама Светлана Новопольцева. Зона отдыха пришлась по вкусу трем ее детям. Маме же отправилась проконсультироваться с психологом. Пока взрослые разговаривали на недетские темы на площадке форума, малыши развлекались с волонтерами центра "Семья".

На площадках форума родители могли пообщаться со специалистами, представляющими государственные, коммерческие и некоммерческие организации, работающими в таких сферах, как здравоохранение, оказание социальных услуг, досуга и спорта. Также для гостей мероприятия прошли лекции от федеральных спикеров.

Ирина Ромашкина