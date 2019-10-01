Павел Горохов: отец должен разговаривать с сыном, как мужчина с мужчиной

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Легкомысленное отношение родителей к профилактике заболеваний репродуктивных органов у мальчиков чревато тяжелыми последствиями. Об этом детский врач, уролог-андролог Павел Горохов рассказал участникам второго родительского форума "Подростки, родители, Rock’n’roll", который состоялся в ДК "Нефтяник" в Тюмени.

"В период полового развития у мальчиков есть риск возникновения различных заболеваний как наружных, так и внутренних половых органов. При отсутствии профилактики и лечения эти патологии могут помешать ребенку стать в будущем полноценным мужчиной. Общая задача врачей и родителей - уберечь детей от подобных угроз", - отметил доктор.

Период полового созревания у мальчиков начинается в среднем с 7,5-8 лет и завершается к 13-15 годам. Если в это время ребята жалуются на боли или неприятные ощущения в области репродуктивных органов, родители должны обращать на это самое серьезное внимание. Ни в коем случае не следует пренебрегать подобными жалобами, необходимо как можно скорее обращаться к врачу.

"Заболевания репродуктивных органов могут быть выявлены у мальчиков во время периодических медицинских осмотров в детсаду или школе, при прохождении диспансеризации и медкомиссии в военном комиссариате", - отметил Павел Горохов.

Половая сфера для мальчиков - очень тонкая тема. Многие дети просто стесняются рассказать родителям о возникающих интимных проблемах. В подобных ситуациях решающее значение имеет тесный психологический контакт между сыном и отцом, подчеркнул детский врач-уролог.

"Отец должен разговаривать с сыном доверительно, по-товарищески, не как с ребенком, а как с менее опытным мужчиной", - рекомендует Павел Горохов.

Что касается методов профилактики заболеваний репродуктивных органов у мальчиков - они весьма просты и необременительны. Необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. Не следует носить тесное белье и брюки. Серьезную опасность для мужского здоровья представляют как переохлаждение, так и перегревание внешних репродуктивных органов, поэтому одеваться надо по погоде.

Евгений Бабенко