О популярных мифах в вопросах здоровья девочек рассказала тюменкам главный детский акушер-гинеколог региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Популярные мифы о репродуктивном здоровье девочек развеяла на втором региональном родительском форуме "Подростки, родители, Rock’n’roll" в Тюмени главный детский акушер-гинеколог департамента здравоохранения Тюменской области, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии ТюмГМУ Елена Матейкович.

Она выступила экспертом площадки "От девочки к девушке: физиология, психология, возрастные особенности".

По ее словам, в обществе существует ложное убеждение о том, что детям и подросткам к гинекологу обращаться не надо. Якобы обращение к этому специалисту от маленькой девочки - это плохо и стыдно. Еще одно заблуждение - то, что при осмотре гинеколог может навредить ребенку, доставить неприятные ощущения.

"Это ошибочное мнение. Существуют специальная аппаратура, кресла и методики осмотра, не травмирующие ни психологически, ни физиологически. Основной возраст, когда надо обращаться к специалисту - это один год, 2-3 года перед детским садом, 6-7 лет перед школой, возраст первой менструации и дальше в ежегодном режиме, даже если нет никаких проблем, девочка должна консультироваться у врача. До 15 лет посещение акушера-гинеколога с мамой, после этого - самостоятельно", - разъяснила Елена Матейкович.

Чаще всего детские врачи сталкиваются с нарушением гигиены, воспалительными процессами у девочек, у подростков - с нарушениями менструального цикла, также воспалениями и заболеваниями, передающимися половым путем.

Участники площадки интересовались у специалиста, когда нужно провести разговор с девочкой о физиологических моментах, таких, как становление менструальной функции и вопросы контрацепции.

"Учитывая склонность к акселерации, менархе у девочек сейчас приходит в 10,5 - 11 лет. Лучше начинать разговор с 8-9 лет, до начала первой менструации девочка должна об этом знать и знать от мамы в хорошем, благоприятном ключе, чтобы это ее не напугало. Что касается вопроса половой жизни - здесь нет универсального возраста, все индивидуально, но главное - говорить об этом мягко и плавно, с определенным тактом. Девочкам после прихода менархе обязательно нужно знать о том, что может наступить беременность и как себя предохранять от инфекций", - подчеркнула эксперт.

Помимо индивидуальных консультаций, тюменским мамам показали фильм "Когда девочка взрослеет", где в игровой форме рассказывается о менструальной функции и о том, что происходит в организме.

Елена Матейкович отметила, что на первом родительском форуме "Подростки, родители, Rock’n’roll" в 2018 году от мам поступало много вопросов о прививках против вируса папилломы человека, который играет большую роль в развитии рака шейки матки. Она напомнила, что эта прививка не входит в основной календарь и делается в платном режиме на усмотрение родителей. Главный детский акушер-гинеколог департамента здравоохранения Тюменской области поблагодарила организаторов мероприятия и выразила мнение о том, что такие события очень нужны родительской общественности.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова