Тюменским родителям рассказали о профилактике цифрового слабоумия

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Форум "Подростки, родители, Rock’n’roll": главное выстроить доверительные отношения

Цифровой мир может быть столь же опасным или безопасным для детей, как и реальный - все зависит от того, как вести себя в нем.

Об этом в интервью обозревателю "Тюменской линии" рассказала руководитель тюменского проекта "Городская школа безопасности", психолог Елена Караберова. Вместе с коллегой Натальей Иванцовой она проинформировала о принципах цифровой безопасности участников второго родительского форума "Подростки, родители, Rock’n’roll", который состоялся в ДК "Нефтяник" в Тюмени.

"Есть уже такой термин - цифровое слабоумие. Оно наступает, когда гаджеты заменяют ребенку реальную жизнь и подлинные мыслительные процессы", - отметила эксперт родительского форума.

Тем не менее, бояться гаджетов в детских руках не следует. Цифровую зависимость, а также имеющиеся в Интернете риски вполне возможно профилактировать. Для этого, в первую очередь, нужно выстроить доверительные отношения со своим ребенком.

"Если таких отношений нет, то не спасут никакие блоковые программы, контроль или запреты. Не покупать ребенку современный смартфон или планшет, выгонять его из-за компьютера - значит, не только разрушить отношения с ним, но и лишить его массы возможностей для развития, которые предоставляет современное цифровое пространство. Поэтому с детьми надо договариваться, давать им в руки правильные инструменты. Конечно, папам и мамам, бабушкам и дедушкам, людям старшего поколения практически невозможно догнать детей в знании цифровых технологий. Но нам вполне по силам помочь ребенку правильно и безопасно сформировать его цифровую личность", - подчеркнула Елена Караберова.

Основные правила безопасности при формировании цифровой личности просты: никаких личных данных, только безопасные фотографии.

"Мы должны научить своих детей безопасной коммуникации в сети. Но для этого необходимо, чтобы ребенок доверял родителям", - подчеркнула Елена Караберова.

Евгений Бабенко