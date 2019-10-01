Тюменские поисковики представили регион на слете школьных отрядов

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Три бойца поискового отряда "Савояр" Данила Шипин, Николай Паршуков и Савва Щербаков представили Тюменскую область на слете школьных поисковых отрядов, который проходил во Всероссийском детском центре "Орленок" с 7 по 28 октября, сообщает областной поисковый центр.

Тюменцы получили возможность принять участие в слете по итогам творческого конкурса "Поиск. Находки. Открытия". Всего на профильной смене собралось свыше 100 поисковиков России.

В течение трех недель для участников слета была организована образовательная, культурно-просветительская и экскурсионная программы. Бойцы поисковых отрядов прошли "Школу юного поисковика" и затем проверили свои знания на "Тропе поисковика". Участники слета посетили памятные места и мемориалы в Новороссийске, Хадыженске, Апшеронске. Также состоялись встречи с опытными поисковиками, просмотр кинофильмов, презентации музейных экспозиций и конкурс экскурсоводов.

“Поисковики Тюменской области принимают участие во Всероссийском слете школьных поисковых отрядов с 2016 года. Для них это возможность познакомиться с новыми друзьями, а также пополнить знания и получить новые навыки в области поисковой работы”, — рассказала пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра Марии Котоминой.