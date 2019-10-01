Пятьдесят три площадки организуют в Тюменской области для этнографического диктанта

| Фото: www.miretno.ru/ | Фото: www.miretno.ru/

Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" начнется во всех субъектах России и за рубежом 1 ноября в 11 часов по местному времени. Акция приурочена ко Дню народного единства.

В Тюменской области будет организовано 53 площадки. Ознакомиться с ними и получить подробную информацию о Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант" можно на официальном сайте. Дополнительная информация по тел.: (3452) 42-66-25. Официальная группа ВКонтакте.

В России акция проводится четвертый год подряд. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря.

В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4 тыс. 567 площадках в России и за рубежом. В Тюменской области акцию поддержали около 2 тыс. 500 участников.