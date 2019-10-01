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Тюменцы стали чаще пользоваться таксофонами

Общество, 18:43 29 октября 2019

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Тюмецы стали чаще пользоваться таксофонами. За девять месяцев 2018 года продолжительность местных звонков выросла в 5,3 раза, за аналогичный период 2019 года трафик вырос еще в 1,7 раза, сообщает "Ростелеком".

В настоящее время в Тюменской области работают более 1 тыс. 300 уличных телефонов. По инициативе компании с 1 января 2018 года отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов.

С 1 декабря 2018 года стали бесплатными внутризоновые звонки на стационарные телефоны. За январь — сентябрь 2019 года внутризоновый трафик увеличился в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

В июне 2019 года была обнулена стоимость междугородных вызовов на стационарные телефоны по всей стране и это также сразу же сказалось на росте востребованности таксофонов. За первые три квартала 2019 года общая продолжительность междугородных звонков в 1,5 раза превысила показатель по аналогичному периоду прошлого года.

Около 20 % трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы - скорую помощь, полицию, противопожарную службу.

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# Ростелеком , таксофоны

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