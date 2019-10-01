В Тюмени вручили театральные гранты

| Фото: Тобольский драмтеатр им. Петра Ершова во ВКонтакте | Фото: Тобольский драмтеатр им. Петра Ершова во ВКонтакте

Год театра не должен закончиться вместе с календарным 2019 годом. Он принес много нового и интересного и тюменскому зрителю и всему театральному сообществу, что достойно продолжения и развития. Это отметила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик на торжественной церемонии вручения театральных грантов.

"12 декабря 2018 года мы открыли год театра, и у всех специалистов есть понимание того, сколько много произошло за этот год и в рамках региона, и в рамках муниципалитетов, и в рамках федеральных проектов, - отметила она. - Театральная жизнь нашего региона была насыщенной. На театральных площадка состоялись 15 премьер, активно прошли гастроли внутри и за пределами региона".

Наталья Шевчик напомнила, что Тюменский театра кукол провел гастроли в Черноморском районе Крыма, с которым регион связывают шефские отношения. Там пять спектаклей посетили более 3,5 тыс. зрителей. Третий год совместно с СИБУРом в Тобольске проходит фестиваль "Театр наций FEST" под руководством Евгения Миронова. С 17 по 20 сентября в Тюмени, Тобольске и Ишиме проходил II Всероссийский театральный фестиваль одной сказки "Конек-горбунок". В этом масштабном мероприятии, чтущем память сибирского достояния – гениального произведения Петра Ершова – приняли участие театры нескольких городов.

"Очень важно, как мы выступили на федеральных площадках, - подчеркнула первый заместитель губернатора Тюменской области. - Большим достижением для нас стали пять номинаций на "Золотой маске", и хотя мы не получили там премий, это уже само по себе большое достижение театра. Очень радует, что за спектакль "Испанская баллада" наш театр драмы получил Гран-при XXXV Международного фестиваля "Липецкие театральные встречи". А театр кукол - премию на VI Международном фестивале театров кукол "В гостях у "Арлекина" в Омске. Это почетно и знаково, что наши театры замечены на общероссийских площадках".

Театральные гранты вручаются в Тюменской области уже седьмой год подряд, всего вручено 69 грантов.

В 2019 году победителем в номинации "Постановка спектакля по произведениям авторов Тюменской области" стал молодежный театр "Ангажемент" им. Виктора Загоруйко.

Дипломы победителей в номинации "Постановка спектакля, основанного на произведении русской и мировой классики" вручены молодежному театру "Мимикрия" и Тобольскому драматическому театру им. Петра Ершова.

В номинации "Постановка спектакля для детской аудитории" победил молодежный театр "Ангажемент" им. Виктора Загоруйко. Диплом победителя в номинации "Постановка спектакля по произведениям современной драматургии" вручен Тюменскому драматическому театру.

Председатель тюменского отделения Союза театральных деятелей, Народный артист РФ Владимир Орел пожелал всем, чтобы эти гранты дали творческие всходы и обернулись хорошим урожаем.

Борис Олейник