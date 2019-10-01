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Ямальские и югорские школьники из многодетных семей побывали в Тобольске

Общество, 13:30 31 октября 2019

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

80 детей из Когалыма и Покачи посетили Дом мастеров, музей семьи императора Николая II и тюремный замок в Тобольске, а также побывали в Свято-Знаменском Абалакском мужском монастыре при поддержке депутата Тюменской областной думы Инны Лосевой.

Как сообщает областная дума, поездка состоялась по итогам заседания Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в апреле 2019 года, на котором по инициативе первого заместителя председателя Тюменской областной думы, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Артюхова был рассмотрен вопрос о развитии детского внутреннего туризма в части государственной поддержки малообеспеченных многодетных семей.

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

"Родители часто выбирают зарубежные туры для себя и своих семей, вместе с тем имеют весьма скудное представление об истории своей страны. А у детей из малообеспеченных, многодетных семей не всегда есть возможность организовать детям интересные экскурсионные поездки. Благодаря принятому законодателями трех субъектов решению, у этих школьников появилась возможность бесплатного посещения всех музейных объектов", - отметила Инна Лосева.

По словам депутата, поездка в Тобольск, имеющий многовековую историю для детей из молодых северных городов, оказалась познавательной. Когалымские школьники Кирилл и Ольга Захаровы рассказали, что получили незабываемые впечатления: в городе много исторических мест и красивая архитектура.

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

В дни осенних каникул Тобольск посетили также 28 воспитанников воскресной школы Благовещенского храма из Коротчаево. Многодневный экскурсионный тур помог организовать депутат Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

"Экскурсии сочетались с занятиями в ремесленных мастерских, поэтому дети не устали, и мы в первый день побывали на пяти событиях, - рассказала преподаватель воскресной школы Наталья Пепелева. - Питание было качественное и недорогое, все дети довольны. Такие поездки очень нужны ребятам из многодетных семей, потому что помогают развиваться".

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Она сообщила, что в Тобольске предложили интересное экскурсионное обслуживание и оперативно подготовили документы.

Глава думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов отметил, что дети с севера всегда были частыми гостями на юге области. Более 1 тыс. детей поправили здоровье в оздоровительных лагерях области летом 2019 года. 750 детей из лагеря "Снежинка" прокатились по императорскому маршруту до Тобольска на специализированном поезде.

"Помощь малообеспеченным и многодетным семьям в организации туристических поездок надо продолжать, это делается во благо нашего будущего", - подчеркнул Сайфитдинов.

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

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# внутренний туризм , Инна Лосева , облдума , Тобольск , туризм , Тюменская облдума , Фуат Сайфитдинов

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