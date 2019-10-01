Пить "Витаминный заряд" и ромашковый настой при простуде советуют эксперты Роскачества

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Пить больше жидкости рекомендуют врачи при простуде и гриппе. О том, какие напитки и добавки к ним принесут наибольшую пользу, сообщает Роскачество.

Эксперты напоминают, что ослабленному организму нужны витамины. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты - в шиповнике (425 мг/100 г), черной смородине (200 мг/100 г) и облепихе (200 мг/100 г). Чтобы сохранить их полезные свойства, надо разделить ягоды на сок, который не будет подвергаться кипячению, и жмых, который следует варить.

ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД

Ягоды клюквы, облепихи или черной смородины – 550 г, вода – 1,7–2 л., сахар или мед – 125 г или по вкусу.

Ягоды промойте под проточной водой. Если клюква заморожена, дайте ей полностью разморозиться. Разомните ягоды деревянной толкушкой. Отожмите сок через кусочек марли в стеклянную или фарфоровую посуду. Не используйте металлические миски, иначе сок окислится. Жмых, который остался в марле, положите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения. Затем снимите с огня, укутайте кастрюлю, например, махровым полотенцем и дайте жмыху настояться полчаса. Процедите настой через сито в другую емкость. Добавьте ягодный сок (чистые витамины!), сахар или мед.

Пить морс следует не охлажденным, а комнатной температуры. Не следует нагревать и кипятить готовый напиток, чтобы не разрушить витамины. Людям с заболеваниями желудка и кишечника пить морс на голодный желудок нельзя.

РОМАШКОВЫЙ НАСТОЙ

Вместо обычного черного или зеленого чая можно заварить ромашку, имеющую лечебные свойства. Врачи советуют пить 2–3 чашки ромашкового настоя в день со следующим интервалом: неделя приема – неделя паузы.

МЕД И МОРОЖЕНОЕ

Врачи считают, что при кашле помогает мед. Чтобы не потерять полезные свойства, его следует не добавлять в горячий напиток, а есть вприкуску. Чтобы добавить слишком густой мед в напиток, сначала разведите его в стакане чуть теплого настоя, а потом добавьте в охлажденную жидкость, например, в морс.

При больном горле можно съесть небольшую порцию мороженого, считают врачи. Это питательный продукт, а прохлада облегчит боль.