Водитель КамАЗа въехал в жилой дом в Ишиме

| Фото: ГИБДД Тюменской области архив | Фото: ГИБДД Тюменской области архив

Авария с участием грузовика и легковой машины произошла около 9 часов 1 ноября на перекрестке ул. Луначарского и Большой Садовой в Ишиме.

По информации начальника отдела ГИБДД МО МВД "Ишимский" подполковника полиции Виктора Ларионова, две машины двигались друг за другом. На улице был снегопад, из-за погодных условий водитель КамАЗа не выдержал безопасной дистанции. Чтобы избежать столкновения со следующей впереди "Волгой" и выезда на полосу встречного движения, принял решение уйти вправо. Это не помогло, большегруз столкнулся с "Волгой", грузовик стал неуправляемым, после чего совершил наезд на опору передач и задел дом. При столкновении с домом большегруз повредил обшивку жилища, от удара внутри дома частично обвалилась штукатурка.

"На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели", - подчеркнул Виктор Ларионов.

Инна Кондрашкина