  • 1 ноября 20191.11.2019пятница
  • USD63,7748
    EUR71,1918
  • В Тюмени -4..-6 С 7 м/с ветер западный

Водитель КамАЗа въехал в жилой дом в Ишиме

Происшествия, 14:09 01 ноября 2019

ГИБДД Тюменской области архив | Фото: ГИБДД Тюменской области архив

Авария с участием грузовика и легковой машины произошла около 9 часов 1 ноября на перекрестке ул. Луначарского и Большой Садовой в Ишиме.

По информации начальника отдела ГИБДД МО МВД "Ишимский" подполковника полиции Виктора Ларионова, две машины двигались друг за другом. На улице был снегопад, из-за погодных условий водитель КамАЗа не выдержал безопасной дистанции. Чтобы избежать столкновения со следующей впереди "Волгой" и выезда на полосу встречного движения, принял решение уйти вправо. Это не помогло, большегруз столкнулся с "Волгой", грузовик стал неуправляемым, после чего совершил наезд на опору передач и задел дом. При столкновении с домом большегруз повредил обшивку жилища, от удара внутри дома частично обвалилась штукатурка.

"На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели", - подчеркнул Виктор Ларионов.

Инна Кондрашкина

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , Ишим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 01.11.2019Водитель КамАЗа въехал в жилой дом в Ишиме
13:53 01.11.2019Пять человек пострадали в ДТП в Ялуторовском районе
13:31 01.11.2019"Заминировавший" мост через Тобол селянин заслушал приговор
13:09 01.11.2019Жителя Тюмени обвиняют в убийстве знакомого