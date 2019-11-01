В России могут усилить требования к охранникам, работающим в детсадах и школах

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В перечне требований к тем, кто охраняет детские сады и школы, обязательно должны быть критерии физической и психологической подготовки сотрудников частных охранных предприятий. Об этом заявил заместитель председателя ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Сложно даже подобрать слова для родителей, чей ребенок был убит в детском саду Нарьян-Мара. Шок и горе. Но эта беда вновь подняла вопрос об охране детских учреждений", — цитирует Сергея Неверова пресс-служба Госдумы.

Напомним, что 31 октября днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина - как оказалось, он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика.

Неверов напомнил, что 10 сентября на пленарном заседании им был поднят вопрос о ЧОПах, с которыми обязаны заключать договоры на охрану – это предписывает постановление правительства.

"Везде, где учеников и педагогов более 100 человек, нужно нанять ЧОП. Суды уже выносят решения, которые обязывают это сделать. В некоторых поселках даже нет самих ЧОПов. Но главное – и я об этом как раз и говорил – толку от этого нет. И увы, трагедия в Нарьян-Маре это еще раз продемонстрировала", — добавил он.

Сергей Неверов отметил, что "в глубинке в ЧОПах часто работают люди предпенсионного возраста, без какой‑либо физической подготовки. А в случае с охраной детских учреждений важна и психологическая подготовка".

"Комитеты по безопасности и противодействию коррупции и по образованию и науке сейчас вместе с Министерством просвещения и Росгвардией прорабатывают вопрос о необходимых изменениях в Постановление Правительства и к перечню требований к тем, кто охраняет детские сады и школы. И очевидно, что нужно, чтобы эти требования были выполнимы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, на отдаленных территориях. И в этих требованиях обязательно должны быть критерии физической и психологической подготовки сотрудников ЧОПов", — резюмировал заместитель председателя ГД.