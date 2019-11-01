Советником губернатора Тюменской области может стать каждый

| Фото: интернет - платформа "Советник губернатора" | Фото: интернет - платформа "Советник губернатора"

Уникальную интернет-платформу "Советник губернатора" для обсуждения региональных проектов и вопросов открыли в Тюменской области. Глава региона Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram призвал жителей присоединиться к проекту.

"Интернет-технологии помогают нам быть ближе друг к другу, быстро обмениваться мнениями и идеями. Мы создали платформу, где каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и вопросов, важных для всех нас. Недавно мы провели серию фокус-групп, на которых спрашивали, почему молодые люди откладывают рождение детей? Что помогает или мешает им быть счастливыми родителями? Как материнство влияет на жизнь женщины и семьи? Было названо много факторов", - написал губернатор, предложив тюменцам, высказать свое мнение.

Предполагается, что новая интернет-платформа объединит жителей всего региона.

"Регистрируйтесь на сайте советникгубернатора.рф и становитесь частью большого открытого сообщества, в которое, я уверен, войдут тысячи активных жителей Тюменской области", - резюмировал он.

Процесс регистрации на сайте займет несколько минут потребуется лишь адрес электронной почты, здесь же размещена анкета пользователя, в которой необходимо указать место жительства и контактные данные. Созданный аккаунт дает возможность принять участие в следующих проектах на этой платформе. Полученные данные используются обобщенно, анонимность гарантируется.