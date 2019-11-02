Три новых ФАПа откроются в Тюменском районе

Архивное фото администрации Ишима Архивное фото администрации Ишима

Три новых фельдшерско-акушерских пункта откроются в Тюменском районе до конца 2019 года, рассказал главный врач ГБУЗ ТО "Областная больница № 19" Андрей Патрикеев.

"Новые ФАПы – типовые, оснащены всем необходимым оборудованием и достаточно просторны – их площадь в деревнях Есаулова и Янтык – 144 квадратных метра, в Малиновке чуть меньше – 81 квадратный метр", - пояснил он.

Эти ФАПы будут комфортными и для персонала, и для пациентов пишет "АиФ - Западная Сибирь"