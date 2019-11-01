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Кулинарный мастер-класс тюменцы посвятили Дню народного единства

Общество, 18:09 01 ноября 2019

Фото ИА «Тюменская линия»

Рецепты приготовления пельменей, хинкали и мантов освоили жители и гости Тюмени на бесплатном кулинарном мастер-классе, который прошел в фуд-маркете "Заречный" в преддверии Дня народного единства.

Участники мастер-класса продемонстрировали свои таланты под руководством опытных поваров из кулинарной школы "Максим". Среди традиционных кухонь разных народов, проживающих в России, есть очень похожие блюда. Это лишний раз подчеркивает, что наша страна – одна большая семья, отметили организаторы гастрономического праздника.

"В тюменском общепите широко представлены кухни самых разных народов России. У нас можно попробовать армянские, грузинские, узбекские, дагестанские и, конечно же, русские, сибирские блюда. И это замечательно, потому что кулинария объединяет и отдельных людей, и целые народы. Ведь дружеское застолье - неотъемлемая часть межнациональной дружбы", - подчеркнула участница мастер-класса Мариетта Матевосян.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» ﻿

Евгений Бабенко

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# День народного единства , кулинария , мастер-класс , национальная культура

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