Кулинарный мастер-класс тюменцы посвятили Дню народного единства

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Рецепты приготовления пельменей, хинкали и мантов освоили жители и гости Тюмени на бесплатном кулинарном мастер-классе, который прошел в фуд-маркете "Заречный" в преддверии Дня народного единства.

Участники мастер-класса продемонстрировали свои таланты под руководством опытных поваров из кулинарной школы "Максим". Среди традиционных кухонь разных народов, проживающих в России, есть очень похожие блюда. Это лишний раз подчеркивает, что наша страна – одна большая семья, отметили организаторы гастрономического праздника.

"В тюменском общепите широко представлены кухни самых разных народов России. У нас можно попробовать армянские, грузинские, узбекские, дагестанские и, конечно же, русские, сибирские блюда. И это замечательно, потому что кулинария объединяет и отдельных людей, и целые народы. Ведь дружеское застолье - неотъемлемая часть межнациональной дружбы", - подчеркнула участница мастер-класса Мариетта Матевосян.

Евгений Бабенко