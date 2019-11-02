Музей Ивана-дурака появится в Ишиме

Фото: Ишимский музей имени Петра Ершова Фото: Ишимский музей имени Петра Ершова

Открытие первой очереди музея Ивана-дурака в Ишиме запланировано на июнь 2020 года. Как рассказала заведующая культурным центром им. П.П. Ершова Надежда Проскурякова, здание уже готово.

"Это будет этнографический музей. Это будет настоящее, красивое, сибирское жилище. Кто сказал, что Иван-дурак плохо жил? У него были братья, отец. Здание уже готово, весной нужно его оформить так, чтобы люди зашли и ахнули", - отметила она.

У здания будет большое крыльцо, под размер считалочки: "на золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич..."

Напомним, традиционно в июне в Ишиме проходят фестиваль народной культуры "Безруковский форпост", XV международная литературная премия имени П. П. Ершова, третий съезд потомков Ершова, пишет Вслух.ру".