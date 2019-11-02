Названы победители фестиваля "Добру и пониманию путь открыт"

Архивное фото фестиваля. Администрация Тюменского района Архивное фото фестиваля. Администрация Тюменского района

Районный фестиваль-конкурс творчества людей с ограниченными возможностями здоровья "Добру и пониманию путь открыт" состоялся в Доме культуры села Успенка.

Для территории, как отметил глава Успенского муниципального образования Михаил Капустин, проведение фестиваля – добрая традиция.

"Этот праздник проводится в стенах Успенского Дома культуры с 2013 года, и мы планируем и в дальнейшем принимать участников фестиваля", - заверил он.

Всего участие в фестивале приняли 80 жителей Тюменского района – представителей 21 муниципального образования - в номинациях "Вокал", "Художественное слово" и "Декоративно-прикладное творчество".

По итогам выступлений среди вокалистов первое место присуждено Эльзе Фоминой, второе – Анне Санниковой, третье – Валие Курмановой.

Среди чтецов лучшими признаны Наталья Москвина, Мария Аржиловская и Нина Веркулеева .

Приз зрительских симпатий получил Борис Брисанов, покоривший зрителей и членов жюри песней "Облепиха", за волю к победе отмечен ембаевец Камиль Ахтямов.

В день проведения фестиваля участники смогли попробовать себя в новых творческих техниках в рамках организованных мастер-классов, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".