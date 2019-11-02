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В червишевской обсерватории завершили астрономический сезон

Общество, 15:54 02 ноября 2019

Архивное фото управления информационной политики Тюменского района

Сезон наблюдений за звездным небом в астрономической обсерватории "Старая башня" в селе Червишево Тюменского района завершен, рассказал создатель центра Владимир Куракин.

"Самое главное, что нам удалось сделать - это пробудить интерес к астрономии у детей и взрослых, которые приезжали семьями, классами. Благодаря мощным телескопам они могли наблюдать Луну, рассмотреть ее кратеры и моря, увидеть кольца Сатурна, Юпитер, далекие туманности и созвездия, – отметил астроном. - В этом году мы также рассказывали об астрономических объектах, названных в честь выдающихся россиян, среди которых есть и наши земляки: выдающийся учёный Дмитрий Менделеев и писатель Владислав Крапивин. Кроме того, один из астероидов носит имя Тюмения".

В следующем году программа экскурсий в "Старой башне" будет продолжена.

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