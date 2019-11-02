Команда "Наполеон Динамит" выступит на "Кубке мэра Москвы"

Архивное фото: pioner72.ru Архивное фото: pioner72.ru

Тюменская команда "Наполеон Динамит" примет участие в традиционном "Кубке мэра Москвы". Игра пройдет в ММЦ "Планета КВН" 8 ноября.

На игре будет разыгрываться путевка в финал сезона Высшей лиги-2019. Участники - команды, которые не прошли в итоговую игру по результатам полуфинала.

Тюменские "Напы" заняли третье место, немного уступив соперникам. После игры болельщики активно поддержали команду, настаивая на "Кубке". Они напомнили, что "Вятка" из Кирова стала чемпионом-2018, проиграв в полуфинале, но выиграв на ноябрьском состязании.

"Мы собой довольны. Мы выжали из себя все на максимум. Где-то не спали, где-то доработали. Перед собой нам не стыдно", - прокомментировал в интервью пресс-службе КВН участник Артем Смирнов.

"Конкурс одной песни у нас изначально был другой, нам его вырезали на редактурах и пришлось написать новый. А так вообще хорошо все было: писали-спали-ели две недели", - говорит Александр Бурдашев.

Как выяснил "Вслух.ру", соперниками "Наполеона Динамита" на "Кубке" станут "Такая история" (ОГУ им. Тургенева, Орел), "НАТЕ" (Станица Брюховецкая), "Будем дружить семьями" (Москва). Будет три конкурса: приветствие, разминка с экраном, музыкальный фристайл.