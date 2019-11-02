Информацию о соцподдержке тюменцы могут найти в интернете

Фото: rkn.gov.ru Фото: rkn.gov.ru

Информацию о мерах социальной поддержки в Тюменской области можно узнать, не выходя из дома.

Департамент социального развития разместил электронные информационные сервисы для населения в зависимости от жизненной ситуации.

Так, на портале можно узнать о порядке предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, об организации отдыха и оздоровления детей, о порядке выплаты компенсации расходов на капитальный ремонт людям старшего возраста, о порядке выдачи удостоверения ветерана труда, сообщает департамент социального развития Тюменской области.