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Информацию о соцподдержке тюменцы могут найти в интернете

Общество, 18:23 02 ноября 2019

Фото: rkn.gov.ru

Информацию о мерах социальной поддержки в Тюменской области можно узнать, не выходя из дома.

Департамент социального развития разместил электронные информационные сервисы для населения в зависимости от жизненной ситуации.

Так, на портале можно узнать о порядке предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, об организации отдыха и оздоровления детей, о порядке выплаты компенсации расходов на капитальный ремонт людям старшего возраста, о порядке выдачи удостоверения ветерана труда, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

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