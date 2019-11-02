Самые высокооплачиваемые вакансии в России определили эксперты

| Фото: департамента труда и занятости Тюменской области | Фото: департамента труда и занятости Тюменской области

Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями, сообщает РИА Новости.

На первом месте — место специалиста Senior IOSdeveloper/Ведущего IOS-разработчика с зарплатой в 300 тыс. рублей в месяц до вычета налогов. Следом идет вакансия разработчика интеграционных решений — специалисту предлагают 230 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает директор по управлению персоналом в IT — 200 тыс. рублей на руки. Все эти специалисты нужны в Москве.

Также в рейтинг попали вакансии Senior GoDeveloper (от 180 до 220 тыс. рублей), внутреннего аудитора (от 170 до 200 тыс. рублей на руки), часового мастера (от 150 тыс. рублей). Это вакансии для жителей Санкт-Петербурга.

Среди наиболее привлекательных вакансий в регионах — место программиста 1С с зарплатой от 150 тыс. рублей на руки в Екатеринбурге и вакансия руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске с аналогичным окладом.

В ноябре на одну вакансию приходится в среднем пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата составляет 45 тыс. 288 рублей.