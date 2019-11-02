Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину на Урале

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники МЧС в Свердловской области спасли мужчину, на велосипеде провалившегося под лед на пруду в поселке Баранчинский, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.

"Сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося под лед на пруду в поселке Баранчинский. Беспечный гражданин на велосипеде решил срезать путь по неокрепшей ледяной корке. О мужчине, провалившемся под лед Баранчинского пруда в 40 метрах от берега, сообщили очевидцы. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники 77-й пожарно-спасательной части на аварийно-спасательном автомобиле", - говорится в сообщении.

Оценив обстановку, спасатели решили добираться до тонущего на щите для переноски пострадавших, страхуясь спасательной веревкой. Один сотрудник добрался на щите до полыньи, помог выбраться пострадавшему на поверхность, а оставшиеся на берегу спасатели за веревку потащили их к себе. В нескольких метрах от берега лед не выдержал, и носилки начали уходить под воду, однако к этому моменту спасатель уже мог достать ногами до дна и на руках вынес пострадавшего на берег.

Мужчину разместили в аварийно-спасательном автомобиле, сняли с него мокрую верхнюю одежду и укутали в термоодеяло, после чего передали прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи, уточняет ГУМЧС.