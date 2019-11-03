РГО преподаст мастер-класс по макросъемке

| Фото: РГО | Фото: РГО

Русское географическое общество начинает цикл из пяти мастер-классов по фотоискусству. Первое занятие пройдет в Москве с онлайн-трансляцией на сайте и в пабликах РГО в Facebook и ВКонтакте.

Как сообщают организаторы, знаниями поделятся известные фотографы – победители международных конкурсов, лучшие в своей нише. Откроет цикл фотохудожница Светлана Иванченко. Она преподаст художественный подход к макросъемке на мастер-классе "Венерины сны" состоится 6 ноября в 18 часов 30 минут по московскому времени.

Светлана Иваненко – макрофотограф, дважды призер фотоконкурса "Золотая черепаха", призер международного конкурса GDT (Общества немецких фотографов дикой природы), финалист итальянского конкурса природной фотографии Asferico в номинации "Другие животные", член правления и ответственный секретарь Союза фотографов дикой природы России, эксперт фотоконкурса "Самая красивая страна" в 2017-2019 годов.

Используя в качестве примера собственные фотографии, Светлана Иваненко будет говорить со слушателями о том, как развить творческое видение, как выбрать фотографии на конкурс, как победить в фотоконкурсе "Самая красивая страна", что ценится в макрофотографии, возможно ли снять шедевр на телефон или камеру со слабой оптикой.

Мастер-класс рассчитан как на новичков, так и на опытных фотографов. После лекции спикер ответит на вопросы зрителей. Онлайн-трансляция пройдет здесь.