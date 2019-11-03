Новые памятные знаки труженикам тыла устанавливают в Тюменском районе

Архивное фото. Пресс-служба главы Тюменского района Архивное фото. Пресс-служба главы Тюменского района

37 памятных знаков труженикам тыла в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне установили в Тюменском районе. На днях памятные знаки открыли в пяти населенных пунктах Червишевского муниципального образования.

Памятные знаки открыли в селах Червишево и Леваши, в селе Мичурино, деревнях Большие Акияры, Друганова, Черная Речка и Костылева.

В День народного единства, 4 ноября, памятный знак труженикам тыла откроют в селе Чикча и деревне Якуши, в ноябре – в поселке Боровский, а в следующем году – в деревне Пышминка, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".