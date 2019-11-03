Спорторганизаторы приглашают тюменцев на зимние забавы

Фото группы «Спорторганизаторы Тюмени» ВКонтакте Фото группы «Спорторганизаторы Тюмени» ВКонтакте

147 инструкторов по спорту ждут активных жителей Тюмени на 170 спортивных площадках, в скверах и парках. К традиционным видам спорта добавятся зимние - общая физическая подготовка будет включать в себя игры в снежки, катание на лыжах и санках и прочие забавы.

Кроме того, бесплатные тренировки по мини-футболу проходят на базе ДЮСШ "Олимпиец", "КДТ им. А.М. Кижеватова", ЦРТДиЮ "Грант" и "Бригантина", ДЮЦ "Авангард", ДЮСШ №2, ЦРТДиЮ "Контакт", ДЮСШ "Водник", "Старт", "Фортуна", "Пламя" и "Вероника", ДФШ "Чемпион".

Тюменцев приглашают и на бесплатные занятия баскетболом, волейболом, танцами, скандинавской ходьбой, различными видами гимнастики, а также настольным теннисом, шахматами, шашками и дартсом.

Тюменская областная федерация айкидо предлагает занятия для возрастной категории 55+. Фитнес-клуб "Спарта" проводит тренировки под названием "Сила ГТО" для ребят от 12 лет и старше. Боксом и борьбой могут заняться тюменцы от 7 до 17 лет совершенно бесплатно в фитнес-клубе "Арена". Школа бокса "Батыр" также предлагает стать спортсменами ребятам от 10 лет. Занятия единоборствами проходят в комплексе "ЦЕНТР ММА". Спортивные клубы "Сокол" и "Атлант" приглашают горожан на атлетическую гимнастику, а студия "Йога Час с Ларисой Рябковой" - на йогу.

Как пишет "Вслух.ру", ознакомиться с подробной информацией по каждому направлению можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, на портале "Тюмень - наш дом", в группе "Спорторганизаторы Тюмени" ВКонтакте.