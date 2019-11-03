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Шахматное образование внедряется в детских садах и школах Тюменского района

Общество, 19:26 03 ноября 2019

Архивное фото. ИА "Тюменская линия"

Шахматное образование активно развивается в некоторых детских садах и во всех школах Тюменского района уже несколько лет.

Педагоги Боровского детского сада "Журавушка" работают по проекту "Территория шахмат", который активно поддерживает депутат Госдумы, гроссмейстер Анатолий Карпов.

В "Журавушке" вывели свою методику. Начинают в пять лет со знакомства с фигурами, параллельно рассказывают детям о великих шахматистах и истории возникновения игры. Знакомясь с каждой фигурой и постепенно вводя их в игру, дети лучше запоминают детали шахматной партии. Занимаются два раза в неделю и в группах на мягких ковриках, и в спальнях, где есть шахматные столики для игры.

Как рассказала руководитель "Журавушки" Лариса Макеева, в детском саду проводят мастер-классы по игре в шахматы, устраивают выставки шахматного творчества и театрализованные представления, семейные турниры. Дети, которые занимаются уже второй год, побывали не только на районных, но и на областных соревнованиях, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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