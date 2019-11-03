Школьники Тюменской области принимают участие в чемпионате "УрФО решает"

Фото: группа во ВКонтакте "УрФО решает" Фото: группа во ВКонтакте "УрФО решает"

Чемпионат по решению кейсов среди школьников "УрФО решает!" проходит в в Уральском федеральном округе с 20 августа по 30 ноября.

Проект призван помочь ребятам выбрать будущую специализацию, он стал продолжением регионального кейс-турнира для студентов и школьников Tyumen case school, который проходит в Тюменской области с 2014 года.

"В 2018 году в региональном чемпионате Tyumen case school принимало участие больше 40% школьников, а также участвовали команды из других регионов УрФО. Это подтолкнуло нас к созданию отдельного чемпионата, в котором мы даем возможность показать себя не только жителям Тюменского региона, но и всего Уральского федерального округа", — отметила куратор проекта Инна Корсун.

В ноябре очные отборочные этапы состоятся в Заводоуковске, Ялуторовске и Тюмени. А с 17 по 24 ноября состоится заочный этап, в котором могут принять участие школьники из других регионов УФО.

Кейс-турниры уже прошли по профессиям будущего в Тобольске и Ишиме, в финал прошли 7 команд и 10 команд, соответственно, пишет "Мегатюмень".