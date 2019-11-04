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Названы причины отказа россиян от путешествий

Общество, 10:50 04 ноября 2019

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Большинство россиян (43%) отказывается от путешествий из-за материальных проблем, таковы результаты опроса, сообщает "Лента.ру".

Шесть процентов опрошенных решили потратить накопленную сумму на выплату по ипотечному или другому кредиту, другие же отказались от поездки, так как им не с кем оставить домашнее животное или потому что необходимо ухаживать за близкими – пять процентов.

По четыре процента путешественников не поехали из-за работы и потому что просто не хотелось. Три процента респондентов признались, что отказались от поездки из-за проблем со здоровьем, столько же — отложили путешествие на неопределенный срок из-за отсутствия компании. Кому-то не удалось отправиться в отпуск из-за запрета на выезд из страны — два процента.

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