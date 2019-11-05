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В Юргинском районе соцобъекты оказались недоступны для инвалидов

Общество, 18:38 05 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверку доступности для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры провела юргинская прокуратура, сообщает региональная прокуратура.

В проверке также приняли участие представители организации инвалидов. В ходе мероприятия были выявлены нарушения. Здание администрации Юргинского района не было оборудовано кнопкой вызова для организации ситуационной помощи инвалиду. Пандус не соответствовал ГОСТу. Отсутствовала контрастная маркировка первой и последней ступеней крыльца. Двери входной группы не обеспечивали пятисекундную задержку.

В Юргинской средней общеобразовательной школе главный вход на территорию учреждения был оборудован турникетами, которые исключали возможность проезда инвалида-колясочника. Нарушения были выявлены и в специальной школе-интернате, где пандус тоже не соответствовал ГОСТу, на входе отсутствовала тактильная табличка для слабовидящих.

На почте не работала уличная кнопка вызова персонала, поручни пандуса для инвалидов-колясочников были сделаны с нарушением ГОСТа. Более того, на полотно пандуса был выведен водосток с крыши.

По итогам проверки прокурор района в адрес главы района, руководителям школы и почтамта внес представления об устранении нарушений закона.

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# инвалиды , Юргинский район

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