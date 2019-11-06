Тюменские волонтеры провели концерт в пансионате для ветеранов войны и труда

| Фото: "Волонтеры | Добровольцы | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Волонтеры | Добровольцы | Тюмень" во ВКонтакте

Благотворительный концерт организовали волонтеры центра внешкольной работы "Дзержинец" и проекта "Путь воина света" в пансионате для ветеранов войны и труда в Тюмени 5 ноября.

По словам специалиста по связям с прессой отдела реализации молодежных программ центра внешкольной работы "Дзержинец" Елены Скворцовой, центр традиционно проводит праздничные мероприятия для ветеранов войны и труда, проживающих в пансионате.

"В этот раз волонтеры организовали концерт и собрали подарки для 15 бабушек и дедушек. Мы привлекли спонсоров, которые предоставили пять подарков для победителей творческого конкурса среди ветеранов. Пожилые люди наши мероприятия любят и ждут, с удовольствием принимают в них участие и даже предлагают репертуар к следующим встречам. Это добрая традиция центра "Дзержинец", которую поддерживают сторонние организации", — рассказала она корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: "Волонтеры | Добровольцы | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Волонтеры | Добровольцы | Тюмень" во ВКонтакте

Для проживающих в пансионате бабушек и дедушек организовали концерт, приуроченный ко Дню народного единства. С импровизированной сцены прозвучали стихи, песни и поздравления. Также пожилым людям вручили подарки, изготовленные учащимися 1б класса школы №43 — чехлы для очков из фетра и открытки.

Инна Пахомова