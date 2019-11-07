Плохой сон приводит к стрессу, выяснили ученые

| Фото: life-secrets.ru | Фото: life-secrets.ru

Отсутствие глубокого сна делает человека уязвимым к стрессу и повышает тревожность.

К такому выводу пришла группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли. С выводами ученых можно ознакомиться в статье, опубликованной в издании Nature Human Behabiour, сообщает РИА Новости.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за тем, как изменяется психическое состояние людей в зависимости от того, сколько часов в сутки те спали. Для этого добровольцев попросили провести в лаборатории две ночи - одну вообще без сна, а вторую с нормальной продолжительностью сна. В обоих случаях утром им показали серию специально подобранных видеороликов, которые должны были вызвать у испытуемых тревогу или отвращение.

В результате эксперимента выяснилось, что после ночи без сна префронтальная кора, отвечающая за проявление тревоги, функционировала со сбоями. Помимо этого, ученые установили, что плохой сон почти на 30 процентов способствует увеличению уровня стресса.