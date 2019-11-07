Единые словари с нормами литературного русского языка выпустят в России

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Единые словари и справочники с нормами литературного русского языка в качестве государственного языка России распорядился подготовить глава государства Владимир Путин, сообщает Министерство просвещения РФ.

Президент подчеркнул, что единый корпус словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка, должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами – от органов власти до школ и СМИ.

"Совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должно означать каких-то революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых", – отметил президент.

По его словам, языковая политика страны "должна быть продуманной, сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям, чутко и гибко реагировать на их изменения".