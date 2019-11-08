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Прокурор Тюменской области проведет личный прием в Увате и Тобольске

Общество, 13:26 08 ноября 2019

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Личный прием граждан проведет прокурор Тюменской области Владислав Московских в Увате и Тобольске 12 ноября.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, с 10 часов 45 минут до 12 часов личный прием граждан состоится в прокуратуре Уватского района (ул. Иртышская, 19).

С 13 часов 45 минут до 18 часов прием граждан пройдет в Тобольске в здании межрайонной прокуратуры (10 микрорайон, 27).

При себе заявителям необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения.

Все поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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# Владислав Московских , прием граждан , прокуратура Тюменской области

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