Экоактивисты, ученые и инженеры-экологи оценили тюменский мусоросортировочный завод

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Экоактивисты, ученые, а также будущие инженеры-экологи высоко оценили работу тюменского мусоросортировочного завода во время своего визита на объект, сообщает "Тюменское экологическое объединение".

Доцент, кандидат технологических наук, экоактивист и член группы общественного экологического контроля областной Общественной палаты Галина Старикова отметила, что это ее повторный визит на завод: впервые она побывала на тюменском МСЗ в 2018 году, когда состоялось техническое открытие. Ей важно было увидеть, насколько успешно налажена работа спустя год. По словам эксперта, основную общую цель можно достичь только реализуя комплекс мер, предусмотренных экологической реформо,й – это отсутствие свалок, которые могут жить тысячелетиями после нас и губить все вокруг.

"Благодаря работе мусоросортировочного завода уже видна неоспоримая польза для экологии города и области. И сейчас важно продолжить курс, реализовать планы по модернизации предприятия. Самое главное – это развитие перерабатывающей отрасли и создание возможностей для домашнего раздельного сбора отходов. Работа тюменского завода стимулирует развитие отрасли переработки. Но все же здесь мы ждем от правительства страны и региона скорейшего принятия необходимых законодательных инициатив", – подчеркнула Галина Старикова.

В этот раз предприятие посетили две делегации с кафедры техносферной безопасности Тюменского индустриального университета. Будущие инженеры-экологи и строители, а также их наставники на реальном примере смогли познакомиться с важнейшим элементом инфраструктуры отрасли обращения с отходами, возможностями и преимуществами, которые дает обществу принцип разумного потребления и вторичного использования ресурсов.

Сотрудники завода пообщались с посетителями и постарались ознакомить их со всеми тонкостями технологических процессов. О вкладе "Тюменского экологического объединения" в реализацию экологической реформы, результатах работы мусоросортировочного завода с момента открытия, а также о ближайших планах на следующий год студентам рассказал главный технолог ООО "ТЭО" Виталий Исков.

Старшекурсники воспользовались возможностью обсудить с опытным инженером волнующие вопросы: мифы об отрасли вторичной переработки отходов, которые активно обсуждаются в интернете, а также острые социальные темы, связанные с реализацией национального проекта "Экология".

Руководитель группы – доцент, кандидат биологических наук Вера Петухова отметила, что студентам было очень важно увидеть производство. Большой интерес у будущих специалистов вызвали конвейеры и очистные сооружения, возможности оборудования, а также видимое влияние МСЗ на Велижанский полигон ТКО, срок эксплуатации которого значительно увеличился с момента открытия завода. По словам эколога, самое важное для вуза – на примере нескольких предприятий дать понимание будущим инженерам, что такое ресурсосбережение и забота об экологии. Тюменский мусоросортировочный завод стал ярким примером самого первого и базового этапа всей системы экологической отрасли.