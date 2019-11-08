Тринадцать литров крови сдали волонтеры-медики на благотворительной акции

| Фото: Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Около 30 волонтеров-медиков приняли участие в осенней благотворительной донорской акции на базе Областной станции переливания крови, сдав 13 литров крови, сообщает Тюменский медицинский университет.

"Большинство доноров в нашем вузе – кадровые. Они регулярно сдают кровь, следят за своим здоровьем, у каждого из них есть свои дневники и расписания донаций. Для будущих врачей донорство - отличная возможность выполнить свой профессиональный долг", - считает студент 4 курса стоматологического факультета Тюменского ГМУ, волонтер-медик Данил Мамонтов.

По словам заведующей отделом заготовки крови и ее компонентов Областной станции переливания крови Юлии Симоновой, заготовка крови ведется в соответствии с планом, в зависимости от потребности лечебных учреждений. Количество кроводач и плазмодач ограничена: мужчинам можно сдавать кровь не более пяти раз в год, женщинам - не более четырех раз в год.

"В последнее время количество молодых доноров увеличилось, чувствуется активная позиция волонтеров. Доноры, которые приходят сдавать кровь единожды, возвращаются и привлекают родных, друзей и знакомых. Студенты, придя сюда однажды, понимают, что сдавать кровь - не страшно и не больно. У них появляется внутренняя уверенность и повышается самооценка. Молодые люди очень ответственно подходят к этому, стараются соблюдать требования и становятся ответственными донорами. Они понимают, что нужно вести определенный образ жизни, соблюдать режим", - сказала она.

В среднем ежедневно на Областную станцию переливания крови приходят около 130 человек. Ежедневно сдается более 58 литров крови, что полностью покрывает потребности регионального здравоохранения. Острой потребности в определенной группе крови не имеется. Излишки поступают в "Банк крови".

В 2019 году участие в акции приняли в основном первокурсники Тюменского медицинского университета, которые недавно включились в донорское движение университета. Многие из них пришли на Станцию впервые, последовали примеру своих родителей - активных доноров.

"Каждый год в направление приходит все больше людей, заинтересованных не только в сдаче крови, но и в популяризации донорства среди населения Тюмени, - рассказала куратор направления "Популяризация кадрового донорства крови" ВОД "Волонтеры-медики", студентка 5 курса лечебного факультета Тюменского ГМУ Александра Жилина. - Для станции переливания крови важна не массовость сдачи крови, а регулярность донаций. Именно поэтому мы проводим донорские акции два раза в год. Каждый раз мы видим знакомые лица, а это значит, что основная цель акции выполнена".

Волонтеры-медики Тюменского ГМУ привлекают горожан к кадровому донорству крови на профилактических акциях в местах массового скопления людей: скверах, торговых центрах, а также студентов из других вузов города. Для популяризации донорского движения волонтеры-медики провели лекцию для студентов Тюменского государственного университета.